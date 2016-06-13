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الكويت تدين بشدة حادث إطلاق النار بمدينة أورلاندو الأمريكية

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الكويت تدين بشدة حادث إطلاق النار بمدينة أورلاندو الأمريكية الكويت تدين بشدة حادث إطلاق النار بمدينة أورلاندو الأمريكية
أعربت دولة الكويت مساء اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابى الذى وقع فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الاعمال الاجرامية تمثل اساءة بالغة للإسلام وخروجا عن تعاليمه السمحاء ومواصلة للاعمال الإرهابية التى تفرض على المجتمع الدولى مواصلة جهوده ومضاعفتها لوأد هذه الظاهرة البغيضة وتخليص العالم من شرورها.

وشدد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئى المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وايا كانت دوافعه.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازى والمواساة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبا وعن صادق الأمانى للجرحى بالشفاء العاحل.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن مسلحا يدعى (عمر متين) وهو مواطن أمريكى من أصل أفغانى اقتحم ملهى ليليا صباح اليوم الاحد حيث كان بداخله أكثر من 300 شخص ما أسفر عن مصرع 50 شخصا وجرح 53 آخرين.
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