العلاقات السعودية - الأميركية.. عقود من التعاون المتبادل والمصالح المشتركة

تحظى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية المبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة بمكانة خاصة لدى الجانبين نظراً لتاريخها الذي يعود إلى عام 1931 م ، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.

وبعد مرور اثني عشر عامًا من تاريخ تلك الاتفاقية عزّز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - العلاقات الثنائية مع أميركا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945م.

المملكة سخرت تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة لتلبية مصالحها الوطنية وخدمة القضايا العربية و الإسلامية

وعُدّ ذلك اللقاء نقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأميركا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أميركا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أميركي خاص، نتيجة مكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وعدّت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.

وبرزت في تاريخ العلاقات السعودية - الأميركية محطات مهمة عدت مرتكزًا أساساً في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين ومنها الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 11 إبريل 2012م للولايات المتحدة - حينما كان وليا العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع - بدعوةٍ من معالي وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا، والتقى خلالها - رعاه الله - الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجال العسكري والاستراتيجي المشترك.

وفي 27 يناير من عام 2015م قام فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما برفقة وفد رفيع المستوى بزيارة إلى المملكة، ليقدم التعزية في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وأجرى خلال الزيارة محادثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، في حين كانت آخر زيارة للرئيس أوباما إلى المملكة الـ 13 من رجب لعام 1437 هـ الموافق 20 ابريل 2016 م والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وحضر القمة التي عقدت بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامته.

وفي 19 ذي القعدة 1436 هـ الموافق 03 سبتمبر 2015 م وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية والتقى في مقر إقامته في واشنطن معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وفي 20 ذي القعدة 1436 هـ الموافق 04 سبتمبر 2015 م استقبل فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وعقدا جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات المتينة بين البلدين.

وفي نفس اليوم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مقر إقامته بمدينة واشنطن فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق جورج دبليو بوش وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق بيل كلينتون، كلاً على حدة.

وفي 21 ذي القعدة 1436 هـ الموافق 05 سبتمبر 2015 م شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في واشنطن حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي.

وألقى - حفظه الله - كلمة خلال الحفل أكد فيها متانة العلاقات السعودية الأميركية ووصفها بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له ـ بإذن الله ـ الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت.

وفي 11 محرم 1437 هـ الموافق 24 أكتوبر 2015 م استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر العوجا بالدرعية معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له.

وفي 26 محرم 1437 هـ الموافق 08 نوفمبر 2015 م استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة معالي رئيس جهاز المراجعة المالية بالولايات المتحدة الأميركية يوجين دودارو

أما تاريخ لقاءات قيادات المملكة والولايات المتحدة فإنه يعود إلى عام 1943م، حينما لم يتمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من زيارة الولايات المتحدة تلبية للدعوة الرسمية من الرئيس الأميركي فرانكلين دي روزفلت، فأناب نجليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله- لبحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزار الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور في 29 يناير عام 1957م، ليكون - رحمه الله - أول الملوك السعوديين الذين زاروا أميركا.

وفي شهر يونيو من عام 1945م، زار الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الولايات المتحدة الأميركية في عهد والده الملك عبدالعزيز - تغمدهما الله بواسع رحمته - بوصفه ممثلا للملك عبدالعزيز، لحضور تأسيس منظمة الأمم المتحدة في مدينة سان فرنسيسكو، والتوقيع على اتفاقية انضمام المملكة إلى المنظمة، لتصبح الدولة الخامسة والأربعين المنضمة إليها.

واستمر تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين قادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ مرورًا بعهود أبنائه الملك سعود بن عبدالعزيز والملك فيصل بن عبدالعزيز والملك خالد بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمهم الله ـ إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وتبرز أيضًا في مسار العلاقات بين البلدين اللقاءات والزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ للولايات المتحدة الأميركية ، حيث التقى في الثالث من شهر ربيع الأول من عام 1434 هـ ـ وكان حينئذ وزيراً للداخلية ـ ضمن زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي توم دونلون.

كما التقى سموه آنذاك مدير مكتب التحقيقات الاتحادية (إف بي آي) روبرت موللر ، وكذلك مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس روبرت كلابر، كلا على حدة .

وعقد ولي العهد - حفظه الله - أيضًا على هامش الزيارة اجتماعات مع مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب جون برينان ونائب وزير الخزانة الأميركي نيل وولين ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونائب وزيرة الخارجية الأميركية بيل بيرنز ووزير العدل الأميركي إريك هولدر ومدير وكالة الأمن الوطني الأميركي الجنرال كيث اليكساندر.

وبعد اجتماعه - رعاه الله - مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو، أوضحت الوزيرة في بيان أصدرته الوزارة أن الاجتماع يمثل خطوة أخرى كبرى إلى الأمام في سبيل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.

ووقّع سمو ولي العهد ووزيرة الأمن الداخلي خلال الاجتماع اتفاق الترتيبات الخاصة ببدء تطبيق برنامج / المسافر الموثوق به / بين البلدين، الذي يتيح لسلطات الجمارك والجوازات وحرس الحدود تطبيق البرنامج ومبدأ المعاملة بالمثل لتيسير وتسريع فحص المسافرين الموثوق بهم في المطارات ويسمح للسلطات بالتركيز على المسافرين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدات محتملة .

واستقبل سموه في الثلاثين من شهر محرم 1435 هـ عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كروكر ثم استقبل - حفظه الله - عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين.

وبدأ سمو الأمير محمد بن نايف زيارة رسمية لواشنطن في العاشر من شهر ربيع الآخر من عام 1435 هـ استهلها بلقاء معالي رئيس وكالة الأمن القومي الأميركي الفريق كيث الكساندر.

كما التقى سموه معالي وزير الخزانة الأميركي جاك ليوي يرافقه وكيل الوزارة ديفيد كوهين. والتقى أيضًا معالي وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون. وعدداً من المسؤولين الأميركيين .

واستعرض - رعاه الله - مع معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري علاقات التعاون الثنائية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وفي الثامن عشر من شهر صفر لعام 1436 هـ التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة رسمية له فخامة الرئيـس باراك أوبـاما رئيس الولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيـض، كما التقى عدداً من المسؤولين هناك .

وفي السابع عشر من شهر رجب لعام 1436 هـ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وفي 24 رجب 1436 هـ استضاف فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي رأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفد المملكة إلى اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأميركي في عشاء عمل في البيت الأبيض مع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول المجلس وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي 25 رجب 1436 هـ رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفد المملكة إلى اجتماع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي عقد في كامب ديفد بولاية مريلاند.

ورافق سمو ولي العهد إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي سبيل تعزيز العلاقات الأمنية وشؤون الدفاع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية منذ أن أصبح وزيرًا للدفاع.

وبرز من نشاطاته - حفظه الله - استقبال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول، واستقبال معالي قائد القيادة الوسطى الأميركية الفريق أول لويد أوستن ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية في المملكة اللواء توماس هاروود، ولقائه مع رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر واستقبال نائب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن واجتماعه مع معالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد أوستن.

وفي الرابع والعشرين من شهر رجب من عام 1436 هـ وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية ، للمشاركة ضمن وفد المملكة المشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقاءً خلال الزيارة مع معالي وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.

وفي الـ 21 من شهر رمضان من عام 1436هـ قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة لحاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت في الخليج العربي اطلع خلالها سموه على قدرات حاملة الطائرات التسليحية ، ومهامها الهجومية والدفاعية والمضادة للغواصات.

ومنذ مطلع العام الجاري اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمعالي وزير الطاقة الأميركي الدكتور آرنست مونيز.

كما اجتمع مع معالي قائد القيادة الوسطى الأميركية الفريق أول لويد أوستن ومع معالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جيه أوستين.

والتقى - حفظه الله - وفداً من الكونجرس الأميركي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن يضم كلاً من السيناتور الديمقراطي من ولاية ماستشيوستش أدوارد ماركي، والسيناتور الديمقراطي من ولاية أوريغون جيف ميركلي، والسيناتور الجمهوري من ولاية كولورادو كوري غاردنر.

كما التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستنجل.

واجتمع سمو ولي ولي العهد مع معالي وزير الخارجية الأميركي في الـ 13 من رجب لعام 1437 هـ الموافق 20 ابريل 2016 م في مدينة الرياض .

كما شارك سموه في اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون مع وزير الدفاع الأميركي والمنعقد في قصر الدرعية بالرياض في الـ 13 من رجب لعام 1437 هـ الموافق 20 ابريل 2016م.

العلاقات السعودية - الأميركية ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية