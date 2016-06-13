عدسة «واس» ترصد من الجو مشروعات التوسعة العملاقة في المسجد الحرام

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمكة المكرمة من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة تحرسهم عناية الله عز وجل ويحظون بالعناية والاهتمام من جميع القطاعات الحكومية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ من أجل راحتهم وأمنهم.

ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري "واس" التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام، والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أو المسعى أو الساحات الخارجية للمسجد الحرام.

وتجولت عدسة "واس" لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة من أجل إبراز المشروعات التنموية التي يجري تشييدها في العاصمة المقدسة، وبذلت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لوزارة الداخلية جهودا مشكورة بقيادة قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي في تسهيل مهمة مصوّر "واس" في العاصمة المقدسة لالتقاط الصور الفوتوغرافية لإبراز مشروعات المسجد الحرام والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.

صورة التقطتها عدسة «واس» من علو ألف متر