أمن الشرقية يكشف حقيقية التعدى على سيدة وتجريدها من ملابسها بمنيا القمح

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية، لـ "اليوم السابع "حقيقة واقعة التعدى على سيدة بمنيا القمح، وتعريتها بالشارع وتجريدها من ملابسها، وتبين من خلال تحريات ضباط مباحث منيا القمح، عدم صحة الواقعة وأن الخلاف بين السيدة وأسرتها وأفراد من عائلة زوجها بسبب الخلاف على حد بأرض زراعية.

وتبين من خلال التحقيقات، أنه بتاريخ 28 -5 لسنة 2016، تحرر محضر من المواطن "صلاح عصام عبد الحميد جبران" 24 سنة دبلو م صنايع محل إقامته الأساسى كفر أحمد جبراندائرة مركز الزقازيق، لكنه مقيم بقرية ميت ربيعة دائرة مركز منيا القمح، يتهم فيه كل من "أحمد ف ع ج" 32 حاصل على دبلو تجارة وشقيقيه "على" 38 سنة أمين مخزن لشركة القاهرة للدواجن، و"عبد العزيز" 23 سنة حداد مسلح، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالأنف وتحرر عن ذلك المحضر 2366 لسنة 2016 جنح منيا القمح.

وبتاريخ 2- 6لسنة 2016 تقدمت "هويدا ع ع " مواليد 68 19ربة منزل ونجلتها " سهام ع ع" ببلاغ لمركز شرطة منيا القمح، اتهمت فيه المشكو فى حقهم الأشقاء الثلاثة، بالسب والشتم والتعدى على "هويدا" بالعصى وإحداث إصابتها، للخلاف على حد فاصل فى أرض زراعية بينهم بناحية حوض أم زيد بقرية ميت ربيعة.

>وتحرر المحضر رقم 2466 لسنة 2016 جنح منيا القمح،وفور تقديم المحضرين، تم القبض على الأشقاء الثلاثة، وبسؤالهم فى المحضرين المحررين ضدهم، أقروا بأنه بتاريخ 28 -5 ،قاموا بتحرير محضر بمركز شرطة الزقازيق رقمه 8/116 أحوال مركز الزقازيق،يتهموا فيه السيدة "هويدا " وزوجها ونجلها "صلاح " و"عصام " بالتعدى على شقيقهم وإحداث إصابته بكسر باذرع الأيسر وقطع بالشرايين، وقام الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، بعرضهم على النيابة العامة، فى المحضريين المحررين ضدهما بتاريخ 4- 6، وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وكشفت التحقيقات أنه فور إخلاء سبيلهم، قام محامى أسرة السيدة بتحرير محضر ثالث ضد الأشقاء الثلاثة يتهمهم بأنهم دائمى السب والضرب والتعدى على السيدة وزوجها، وتم عرضهم على نيابة منيا القمح التى قررت إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات .

وأضاف مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الطرفين من عائلة واحدة وهى عائلة جبران وأن الخلاف بينهم على قطعة أرض زراعية،كمان أن المشكو فى حقهم ليس لها أى سوابق إجرامية .

نائبة تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على سيدة الشرقية وتجريدها من ملابسها

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