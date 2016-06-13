تعرف على موعد تصحيح عينة امتحان "الفيزياء" للثانوية العامة

قال محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، إن كنترولات الثانوية العامة على مستوى كافة القطاعات تبدأن فى تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة نظام حديث بعد غدا الثلاثاء، لإعلان نتيجتها عقب الانتهاء ورصد العينة.

وأضاف سعد لـ" اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان، مشيرا إلى أن الامتحان جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

كان طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" اختبروا فى مادة الفيزياء أمس الأحد، حيث اختبر ما يقرب من (340879) طالب وطالبة في (1907) لجنة، وشهدت لجان الامتحانات عقب خروج الطلاب حالة من محاولات الانتحار والبكاء لصعوبة الأسئلة.

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