الحريرى: تفجير بيروت عمل إرهابى استهدف قطاع المصارف لتهديد استقرار لبنان

اعتبر رئيس تيار "المستقبل" اللبنانى سعد الحريرى، أن "التفجير الذى استهدف بنك "لبنان والمهجر" فى بيروت مساء اليوم عمل مخابراتى يتخذ من تهديد المصارف منصة لتهديد الاستقرار فى لبنان.

وقال الحريرى فى تصريح صحفى اليوم إن التفجير رسالة خطيرة تستدعى تحركاً عاجلاً من الحكومة والهيئات المعنية لمعالجة التداعيات، مشيرا إلى أن "القطاع المصرفى ضمانة أساسية للاقتصاد الوطنى ومسئولية حمايته تقع على كل اللبنانيين".

على صعيد آخر .. أدان الحريرى هجوم أورلاندو الإرهابى الذى استهدف الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفه بأنه جريمة كبرى ضد الانسانية"، ومؤكداً أن "تنظيم "داعش" اكبر عدو للمسلمين فى العالم.

من جانبه ، قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق إن "هذا الانفجار ليس له علاقة بالمعلومات التى كنا نتكلم عنها مسبقا(بشأن تهديدات داعش للبنان)، وهو خارج سياق التفجيرات التلقليدية التى كنا نشهدها".