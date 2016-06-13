مساعد أول وزير العدل ينهى ندبه بداية يوليو بعد تعيينه رئيسا لاستئناف قنا

ينهى المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، ندبه من الوزارة بداية شهر يوليو المقبل، بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه رئيسا لمحكمة استنئاف قنا، اعتبارا من الفترة من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017.

ومن المقرر أن يتقدم المستشار محمد رضا شوكت أن بطلب إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بالاعتذار عن منصبه وإنهاء ندبه وإرسال الطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه، حيث يعود إلى منصة القضاء من 1 يوليو المقبل على أن يتسلم مهام عمله الجديد فى 29 سبتمبر المقبل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، اعتبارًا من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، وذلك بعد بلوغ رؤساء الاستئناف السابقين سن التقاعد المحدد بـ70 عاما.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن تعيين المستشارين سرى محمد بدوى الجمل، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار يحيى على نصير، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل أحمد بعبش، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار ممدوح يوسف عوض، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة على أن يعين المستشار محمد فتحى صادق رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية اعتبارا من 1 يوليو 2016 المقبل حتى 1 سبتمبر 2016.

كما يعين المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيسا لاستئناف الإسماعيلية والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف، والمستشار مرسى سيد مرسى رئيسا لاستئناف أسيوط، والمستشار محمد رضا شوكت خالد رئيسا لاستئناف قنا، وذلك اعتبارا من الفترة من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017.

بالأسماء.. الرئيس السيسى يعين رؤساء محاكم الاستئناف الجدد

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