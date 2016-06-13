تجديد حبس 5 متهمين في أحداث الكرم 15 يوما بالمنيا

جددت محكمة جنح بندر المنيا مساء أمس الأحد حبس 5 متهمين في احداث قرية الكرم التابعه لمركز ابوقرقاص والتي شهدت احداث عنف بالقرية 15 يوما علي ذمة التحقيق.

والمتهمون هم كلا من اسحاق احمد وعبد المنعم اسحاق واحمد محمود عبد الرحيم ومحمد محمود عبد الرحيم وصالح عبد الحافظ، فيما تنظر المحكمة غدا تجديد حبس 3 متهمين اخرين وهم اسامة احمد فؤاد ومجاهد صلاح سين ورمضان محمود عبد الرحيم.

يذكر أن عدد المحبوسين في أحداث الكرم 14 متهم محبوسين علي ذمة القضية.

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