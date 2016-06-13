بالفيديو.. احتراق أكثر من 300 طن كتان بمصنع بالغربية وجهود مكثفة للسيطرة على الحريق

تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية جهودها المكثفة للسيطرة على النيران المشتعلة بمصنع كتان ملك العبد البسيونى بعزبة ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، وأتت النيران على أكثر من 300 طن كتان.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران لعدم امتدادها لباقى كمية الكتان الموجودة فى أطراف المصنع وأيضا للمنازل المجاورة للمصنع.

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>وكانت النيران قد امتدت إلى الحشائش بمصرف زفتى المجاور للمصنع، وشارك الشباب من أهالى العزبة والقرى المجاورة فى عمليات الإطفاء باستخدام الأوانى المنزلية من مياه المصرف فى سلسلة بشرية لنقل المياه للمساعدة فى عمليات الإطفاء بجانب قوات الحماية المدنية. وتم الدفع بـ4 سيارة إسعاف لمكان الحريق خشية حدوث أى إصابات للعمل على إسعافها.

- بالصور.. الدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق مصنع كتان سمنود بالغربية

- بالصور..حريق كبير بمصنع كتان بعزبة ميت هاشم مركز سمنود بالغربية