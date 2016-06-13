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بالصور.. السيطرة على حريق مصنع الكتان بسمنود واستمرار عمليات التبريد

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بالصور.. السيطرة على حريق مصنع الكتان بسمنود واستمرار عمليات التبريد بالصور.. السيطرة على حريق مصنع الكتان بسمنود واستمرار عمليات التبريد
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مصنع الكتان بعزبة ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بالغربية، حيث شاركت 10 سيارات إطفاء فى السيطرة على النيران التى أتت على أكثر من 300 طن كتان ملك العبد البسيونى، وتقوم قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى فى الوقت التى عادت فية 8 سيارات إطفاء إلى مواقعها والإبقاء على سيارتين لعمليات التبريد.

قام اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة، والذى قرر تشكيل فريق بحث عاجل من المباحث الجنائية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود، لبيان سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب المصنع لسماع أقواله حول ظروف وملابسات الحريق.

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>- احتراق أكثر من 300 طن كتان بمصنع بالغربية وجهود مكثفة للسيطرة على الحريق

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