حدوتة قبل النوم.. سبيلك لتنمية المهارات العقلية لطفلك

تربية الأطفال ليست بالأمر البسيط، وتربية عقولهم وتنمية مهاراتهم أمر يحتاج للمزيد من الجهد والتعب من الأبوين والمحيطين بالطفل.

وفى هذا الشأن المهم بالأطفال والأجيال الجديدة وطرق تربية عقولهم أكد الدكتور وليد نادى، أخصائى التربية الخاصة الباحث بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة، عن مدى أهمية تنمية مهارات الطفل العقلية، من خلال بعض الحيل والمنشطات التربوية التى يمارسها الأبوان والقائمون على تعليم وتربية الطفل.

وأشار إلى أن أولى تلك الحيل هو محاولة تشجيع الفضول لدى الطفل الصغير، عكس ما يفعل الكثير من الآباء من خلال كبت فضول الطفل وشغفه للمعرفة والبحث، بل على الأبوين أن يقوما بتشجيع الطفل على الفضول والبحث، ويجيبا على كل أسئلته مهما كانت محرجة، فعليهما أن يكونا حاضرين بالإجابات فى كل وقت، ويقنعان الطفل بأجوبة مقنعة للغاية فى حال سؤاله أى سؤال، وهو ما يفيد فى تحسين قدراته العقلية ومهارات الذكاء لديه.

وتابع أخصائى التربية الخاصة أن القراءة وحث الطفل وتشجيعه على تبنيه النشاط العقلى مهم، ويساعد الطفل على تحسين مهارات ذكائه وعقله أيضا، فهى تساعد على اكتساب المعرفة، ولابد من تشجيع القراءة خاصة للأعمار الصغيرة التى لا تستطيع القراءة وحدها بعد، مثل قراءة حدوتة قبل النوم بشكل ثابت، مثل هذه الخطوات تساعد على تحسين قدرات الطفل العقلية بشكل ملحوظ للغاية.

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