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الحبس والإبعاد لحدث هتك عرض طفل في الشارقة

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الحبس والإبعاد لحدث هتك عرض طفل في الشارقة الحبس والإبعاد لحدث هتك عرض طفل في الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة على حدث من جنسية عربية بالحبس عاما تعزيرا على هتك عرض طفل، يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وذلك بعد تهديده وترويعه والابعاد عن الدولة بعد انتهاء محكوميته.

وتعود تفاصيل الواقعة الى قيام (ن، ل) 14 عاما بمتابعة المجني عليه والذي كان يلهو في محيط منزله حيث قام بسحبه من يده الى حمام مسجد قريب من المنطقة بعد تهديده بارتكاب جناية بحقه في حالة عدم الذهاب معه ورضخ الطفل لرغبته فذهب معه وقام بهتك عرض الطفل بالإكراه كما هدد الطفل بعدم إخبار أحد.

وكان برفقة المدان 5 آخرون لم يتم التمكن من التعرف عليهم، وقاموا هم ايضا بالاعتداء على عفة الطفل الذي اخفى الامر عن اسرته خوفا من التهديدات التي تلقاها، وبعد فترة وجيزة طلب المدان من الفتى ان يمارس الفاحشة معه مرة اخرى فرفض الطفل فهدده بالحضور الى المدرسة والاعتداء عليه هناك.

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