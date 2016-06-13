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البيشمركة: 1466 قتيلا كرديا و 8610 جريحا و62 مفقودا خلال الحرب مع داعش

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البيشمركة: 1466 قتيلا كرديا و 8610 جريحا و62 مفقودا خلال الحرب مع داعش البيشمركة: 1466 قتيلا كرديا و 8610 جريحا و62 مفقودا خلال الحرب مع داعش
أعلنت وزارة "البيشمركة" بكردستان العراق ، مساء أمس الأحد، أن عدد القتلى من البيشمركة بلغ 1466 شهيدا و8610 جرحى خلال الحرب مع تنظيم(داعش) الإرهابى.

وذكر الأمين العام فى وزارة "البيشمركة" الفريق جبار ياور أن عدد المفقودين فى حرب داعش بلغ 62 مقاتلا جنديا كرديا من قوات البيشمركة"، لافتا إلى أن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام بخلاف ذلك غير صحيح.

وسياسيا، أبلغ حزب الديمقراطى الكردستانى الاتحاد الوطنى الكردستانى أنه لن يشغل مناصب حركة "التغيير" فى حكومة اقليم كردستان العراق، وبحثت قيادات فى الحزبين اليوم فى أربيل اليوم المشكلات فى الإقليم.

وعقد عضو وفد الاتحاد الوطنى رزكار علي، وعضو وفد الديمقراطى محمود محمد، مؤتمراً صحفياً اكدا فيه ضرورة تفعيل برلمان كردستان من اجل معالجة المشكلات الراهنة فى الاقليم، بوصف البرلمان المؤسسة الشرعية الحقيقية صاحبة القرار فى كردستان ويجب تفعيل دوره بأى ثمن.

من جانبه، قال محمود محمد عضو وفد الحزب الديمقراطى ان الحزب لن يجتمع مع حركة "التغيير"، وسيواصل اجتماعاته مع الاتحاد الوطنى للتوصل الى حل للمشكلات الراهنة ومن بينها مشكلة رئاسة برلمان كردستان.. مؤكدا رفض الحزب لعودة يوسف محمد الى رئاسة برلمان كردستان، وطرح انتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان، وان الديمقراطى ألغى اتفاق تشكيل مع حركة التغيير، ولن يمنح منصب رئيس البرلمان لحركة التغيير ثانية.

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مصر 365

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