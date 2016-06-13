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"البنيان المرصوص": سنثأر للشهداء المصريين الذين ذبحوا على شواطىء سرت

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"البنيان المرصوص": سنثأر للشهداء المصريين الذين ذبحوا على شواطىء سرت "البنيان المرصوص": سنثأر للشهداء المصريين الذين ذبحوا على شواطىء سرت
وعد الناطق باسم غرفة عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي الليبي العميد محمد الغصرى بالثأر للشهداء المصريين الذين ذبحوا على أيدى تنظيم داعش الإرهابى وذلك على شواطىء سرت، مؤكدا أن قواته تعد الشعب المصرى بالثأر من عناصر التنظيم المتطرف وتعد المصرية بالانتقام من داعش، مشيرا لوجود تنسيق بين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وع حكومات دول الجوار فى المعارك على التنظيم المتطرف.

وكشف "الغصرى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع مساء الأحد، أن عدد قتلى التفجير الإرهابى الذى نفذته عناصر داعش ب3 سيارات مفخخة ضد القوات التابعة للمجلس الرئاسى وصل إلى 60 شهيد و15 جريح، مشيرا إلى أن القوات لا تزال متمركزة برغم من المففخات التى يقوم بها تنظيم داعش سواء بعناصر انتحارية أو سيارات مفخخة.

وأكد عناصر داعش تسيطر على الحى الأول والثانى والثالث ومجمع قاعات "واجادوجو" والمستشفى فى مدينة سرت، موضحا أن عناصر التنظيم المتطرف تسيطر على منطقة قطرها 10 كم وذلك مع استمرار استهداف عناصرهم الذى وصل عددهم إلى الالاف القتلى.

وأكد "الغصرى" أن القوات تمكنت من أسر 4 عناصر تقاتل إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى، موضحا ان عناصر الاستخبارات تتولى عملية التحقيق معهم وأن القوات مستمرة فى محاربة "داعش"، مشيرا إلى أن الطيران العامودى لم يشارك فى العمليات التى تقودها القوات وصعوبة مشاركة الطيران الحربى فى المدينة التى يوجد بها عدد من المدنيين، موضحا أن القوات تقوم بتسيير طائرات استطلاع واستهداف معاقل التنظيم الإرهابى بالمدفعية لإصابة الأهداف بدقة.


>- متحدث عسكرى ليبى: نفذنا 150 غارة جوية على مواقع "داعش" فى سرت

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