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أخبار اليمن.. مقتل عنصرين من القاعدة فى غارة جوية أمريكية فى اليمن

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أخبار اليمن.. مقتل عنصرين من القاعدة فى غارة جوية أمريكية فى اليمن أخبار اليمن.. مقتل عنصرين من القاعدة فى غارة جوية أمريكية فى اليمن
قتل عنصران من تنظيم القاعدة فى غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار فى جنوب اليمن، كما أفادت مصادر أمنية يوم الاثنين.

وقال مصدر أمنى "قتل عضوان فى تنظيم القاعدة وأصيب ثالث فى غارة أمريكية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة تابعة للتنظيم فى مديرية حبان بمحافظة شبوة".

وأضاف أن "الغارة استهدفت المركبة أثناء مرورها وتوجهها إلى وسط بلدة حبان مما أدى إلى تدميرها ومقتل اثنين وإصابة السائق، وتعتبر الولايات المتحدة الفرع اليمنى لتنظيم القاعدة والذى يطلق على نفسه اسم تنظيم "قاعدة الجهاد فى شبه جزيرة العرب"، الفرع الاكثر خطورة للتنظيم الجهادى وهى تشن منذ 2009 غارات جوية ضد افراده فى اليمن معظمها بطائرات بدون طيار.

وكان جنود أمريكيون متواجدين فى اليمن حتى نهاية مارس عام 2015، عندما غادروا مع تقدم المتمردين الحوثيين.

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