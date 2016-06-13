حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 13 يونيو 2016

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13/6/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



>برج الأسد حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

برج الثور حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..

برج الثور على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13/6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13/6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13/6/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب



>برج القوس حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

>برج القوس على الصعيد المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

>حالة من الإحباط والطاقة السلبية تسيطر على تفكيرك هذه الفترة، والشعور بالركود الذهنى والحاجة إلى العزلة هى هدفك الوحيد حالياً، تحتاج إلى أجازة لفترة طويلة من العمل تعيد فيها ترتيب أولوياتك بعد أن أصبحت غير قادر على تحديد خطتك فى العمل التى لا يجب أن تتواجد إلا بدونها حتى تشعر بانجاز حقيقى.>الحزن والاكتئاب يسيطران عليك منذ فترة، لكنك تعيش الآن فى ذروة هذه الحالة الحاجة إلى تواجد الحبيب بجانبك تتسبب لك فى كثير من الحزن، تحاول أن تقاوم هذه الحالة كثيراً، لكن مشاعرك تخذلك وتجدها تفرض سطوتها عليك وعلى حالتك المزاجية، حاول أن تجلس مع الأصدقاء المقربين وتتحدث معهم حتى تزيل جزء من هذه المشاعر.الراحة المبالغ فيها والهروب بالنوم، يصيب الجسد بحالة من الوخم والكسل وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالإرهاق والصداع المزمن، اخرج وذاهب إلى أماكن بها خضرة أو بحر وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتناول المياه بكميات كبيرة، ولا تنسى المشى ساعة يومياً.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يظل متقوقعاً على نفسه محتبساً داخل حالة الحزن المسيطرة عليه، ويشعر بالحاجة إلى العزلة وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص، ربما يكون السفر بصحبة الأصدقاء و ممارسة الرياضة حلولاً تساعده على الخروج من هذه الحالة، الفترة صعبة لكنها ستمر>أنت اليوم قادر على تحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه اليوم مناسب جداً للتركيز على هذه المهام التى كانت تتطلب منك العمل بشكل جيد، كما أن هناك وقت لتحقيق ما يريده مديرك منك، وهو ما سيكون له تأثير جيد على علاقتك به فلا تأجل العمل.>التفاهم أصبح من الأشياء شبه المستحيلة بينك وبين شريك حياتك، الاستماع إليه هو الحل الأمثل للتخلص من كافة الأزمات التى نشأت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك كذلك أن تتعامل معه بطريقة أكثر احتراما من ذلك، فهو يرى أنك لا تهتم بعمله ولا بكل التفاصيل الخاصة به، وهو ما يزعجه كثيراً.>أوضاعك الصحية هى الأفضل الآن، كما أنه من الممكن أن يكون لهذا تأثير فى الأيام المقبلة، حاول أن تتخلص من كافة الضغوط التى تتتعرض لها، كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض الضغوط بسبب عدم حصولك على إجازة طويلة خلال الأيام المقبلة>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل، فقط عليك من الانفعالات المتهورة، وإصدار الأحكام السريعة لعى الأشخاص قبل أن تتأكد من طبيعتهم الخاصة، انتظر حتى تجد ما تبحث عنه ولا تربط نفسك بأفكار الآخرين.>اليوم ستتغير وجهة نظرك عن عملك، ستتخذ قرار مؤجل منذ فترة طويلة، وتحاول ان تحل مشكلات معقدة كانت سبباً فى متاعب مهنية كبيرة لك من قبل، انتظر حتى تتأكد أن الوقت مناسب حتى تتخذ القرارات الصائبة ولا تتعجل فى إصدار أحكام مطلقة حالياً.>توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كان له تأثير سلبى على صحتك وكذلك على عملك، ولكن اليوم سيتغير الأمر تماماً عما هو معتاد فى الفترة الأخيرة، وستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب.>تحتاج إلى قسط كبير من الراحة بعد فترة التوترات التى تشهدها ظروف العمل، المشوربات المهدئة ستكون رفيقك فى الفترة القادمة حتى لا تجد نفسك بين كثير من المشكلات الصحية التى تتفاقم يوماً بعد يوم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية وتعرضه لكثير من الضغوط النفسية التى تتطلب منه ان يكون اكثر حكمة وهدوءاً، وبدء الاستقرار فى الناحية العاطفية بعد عدد من الخلافات مع الحبيب فى الفترة الماضية.>لمواليد برج الجدى قد تشعر الفترة المقبلة براحة كبيرة خلال تواجدك فى العمل ، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة>حياة برج الجدى العاطفية هذه الفترة تتميز بالهدوء الشديد ، فأنت وشريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين.>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية مضطربة لحد كبير و ذلك بسبب بذلك الكثير من المجهود منذ فترة طويلة ولا تأخذ فترة للراحة، فلا تتردد فى طلب اجازة قصيرة لتعود فى حال أفضل.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان خلال الايام القليلة المقبلة ستصل علاقتك مع شريكك الى الكمال، أما على الصعيد العائلى فانت فى حاجه لقضاء مزيد من الوقت معهم.>التعرف على أنوع جديدة من المهمات فى محيط عملك، تدعم خبراتك الشخصية وتساعدك على الوصول إلى خطوات أكثر تقدماً فى وقت قصير، لا تعتقد أن المهام الجديد تتطلب عناء دون فائدة، ستعرف قيمة هذا العناء لاحقاً بعدما تعلم فائدته الحقيقية، وتى تقدمك وترقياتك فى العمل>تفضيل نفسك على الآخرين ووضع مصلحتك الشخصية فوق أى اعتبار يجعل كثير من المحيطين بك يتعاملون معك بحذر، المقربين منك يتعاملون مع هذا العيب فى شخصيتك، بحكم صلتهم بك، لكن الغرباء غير مضطرين لتحمل هذه الصفات فى طبيعتك الشخصية والتذبذب الدائم فيها، حاول أن تتعمق أكثر فى هذه العيوب حتى تستطيع التغلب عليها.>حالتك الصحية شبه مستقرة، لكن ممارسة الرياضة بشكل زائد عن الحد أثناء إصابتك بشيء بسيط، من الممكن أن يضاعف حجم الإصابة وتعتطور الأوضاع سريعاً وتجد نفسك أمام مشكلات صحية لها عواقب وخيمة، احذر من هذه الأشياء حتى تتجنب نتائجها.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة فى مستقرة فى حياته العملية بعد إقباله على تعلم خبرات جديدة فى مجال عمله، والتعامل مع أنواع جديدة من المهام العملية التى تطور من كفاءته وتجعله أقرب للحصول على ترقيات سريعة، والصفات الشخصية التى تشكل عيوب فى طباع الإنسان يمكن تقويمها والعمل عليها، حتى لا تؤذى مشاعر الآخرين.>التحمل وقوة الصبر من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة، الأجواء العملية دائماً ممتلئة بالمتربصون لذلك كن أنت الأذكى و الأفضل.>الجاذبية والرومانسية والحس المرهف من أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل حتى تستطيع ان تعبر عن مشاعرك للناس، فرص كثيرة حولك لكن واحدة فقط أنت تبحث عنها منذ فترة طويلة.>وعكة صحية خفيفة فى طريقها إليك فحاول ان تستعد لها بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية التى تاخذ أكثر مما تعطى، وتجلب المشكلات كثيراً، والخجل فى الأمور العاطفية يتطلب منه وقفة شديدة وتخلى عن جزء منه حتى يصل إلى ما يريد.>لمواليد برج الحوت ستشهد الفترة المقبلة ازدهار فى مجال العمل و ستكون محط تركيز من قبل كل من حولك ، لكن عليك ان تركز فى عملك بقدر كبير و تذل المزيد من الجهد .>حياة برج الحوت العاطفية مشتتة بنسبة كبيرة ، فعليك ان تكتفى بشريكك وتقارنه مع أى شخص آخر، حتى لا تدخل المشاكل لعلاقتكما و يتسرب اليها المزيد من التوتر.>لمواليد برج الحوت حالتك الصحى فى حاجة للاهتمام ، فمعاناتك المستمرة مع الالام القولون لن تتوقف إلا بإتباع نظام عذائى جيد.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان حياتك ستشهد العديد من التغيرات قريبا وهو ما يعود عليك بشكل إيجابى، فتتحسن حالتك المادية وتتخلص من الضغوط العصبية.>التحمل من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة، الأجواء العملية دائماً ممتلئة بالمتربصون لذلك كن أنت الأذكى والأفضل.>الجاذبية والذكاءمن أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل حتى تستطيع ان تعبر عن مشاعرك للناس، فرص كثيرة حولك لكن واحدة فقط أنت تبحث عنها منذ فترة طويلة.>وعكة صحية خفيفة فى طريقها إليك فحاول ان تستعد لها بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية التى تاخذ أكثر مما تعطى، وتجلب المشكلات كثيراً، والخجل فى الأمور العاطفية يتطلب منه وقفة شديدة وتخلى عن جزء منه حتى يصل إلى ما يريد.>التعايش مع واقع العمل المتوتر الآن هو أفضل حل للخروج من الازمة الراهنة، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستخسر كل جهودك المبذولة سابقاً، المحيطين بك يعرفون نقاط ضعفك جيداً يحاولون أن يستغلوا اندفاعك فى الحديث لصالحهم حتى تظهر بشكل سىء أمام رؤسائك، وتجد نفسك المخطئ دون أن تجد اى مبرر لأخطائك هذه.>التمسك برأيك وعدم قبول النقد هما أسلوبك فى الحياه وتعتبر أن أبسط الامور تحدى، لذلك تجد صوبة بالغة فى التعامل مع شريك حياتك، العلاقات العاطفية بها كثير من التفاصيل التى لاتحتمل العناد أو التحدى فالعلاقة مشاعر وليست حرب لتقرر أن تكون المنتصر دائماً، المرونة فى التفكير تتواجد بنسبة قليلة جداً لديك لذلك حاول أن تفكر جيداً قبل أن تصدر قرارات مطلقة.>التزامن بين التوترات التى يشهدها العمل هذه الفترة والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منه شىء طبيعى، التأثر النفسى والتفكير الكثير من أهم الأشياء التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى ساعات النوم الكافية وشرب المياه كثيراً.>يتوقع علامء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة بالرغم من عدم كونه طرف أساسى فيها إلا إنها تسبب ضغط كبير على أعصابه، و الصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.>لمواليد برج العقرب عليك ان تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك .>حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت .>لمواليد برج العقرب يعد شهر رمضان فرصة كبيرة استثمرها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عددا من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال وتتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا.>ربما تكون فى الفترة الأخيرة تشعر بالتقصير من جانب العمل، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء وقت أن تعود للعمل بشكل طبيبعى، لا تحاول تأنيب نفسك أكثر من ذلك، كما أن أوضاعك بشكل عام مستقرة>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أن الطرفين حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاءاً، والتفاصيل الرومانسية ستوطد من علاقتك بالحبيب فى الفترة القادمة فحاول أن تنتبه لها حتى تضمن الحفاظ على علاقتكما.>أوضاعك الصحية غير مستقرة، التواصل مع الطبيب والأخذ بمشورته سيكون ضرورياً فى الفترة القادمة، والاستغناء عن العادات الخاطئة مثل التدخين سيساعدك كثيراً على التخلص من كثير من المشكلات الصحية التى تهدد الرئة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بعد تحسن علاقتك بشريك حياتك والتأكد أن هذه الفترة هى الأنسب لاتخاذ عدد من الخطوات الجادة التى تدعم علاقاتك بالحبيب.>لديك بعد التحفظات على عدد من الزملاء فى العمل لكنك تتعامل معها إن خصت أصحاب الأفكار التى تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر للراحة الفكرية ولذلك تحاول دائماً التواجد معهم فى سياق العمل، و تنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك دون أن تعبأ بكيفية فهمهم لها.>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك.>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، لكن هذه الفترة تعانى من كثير من الضغوط النفسية التى تفرض عليك حالة مزاجية سيئة نمعكس على علاقتك بالأصدقاءيتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود الميزان التى تعرف كيف تتعامل مع ضغوط الحياه، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والاستجمام هم طريقك لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.