أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أفضل أطعمة يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة

Google+ Print
تعرف على أفضل أطعمة يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة تعرف على أفضل أطعمة يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة
قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، أفضل الأطعمة التى يفضل تناولها بعد ممارسة الرياضة، وتتضمن الآتى:

1- إذا كنت تمارس اليوجا: فمن الضرورى تناول البروتينات لمساعدة العضلات على إعادة بنائها وإصلاحها، وترطيب الجسم من خلال شرب المياه والأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من المياه كالسلطة.

2- إذا كنت تمارس رياضة السباحة: فليس هناك شك أن السباحة تساعد على الجوع، ويتطلب الأمر تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على الألياف والحبوب الكاملة والفاكهة الطازجة والفاصوليا والبروتينات، لأنها تساعد على توفير الكثير من المواد الغذائية للجسم وإصلاح العضلات.

3- فى حالة ممارسة رياضة الجرى: فيجب تناول بعدها بعض الأطعمة المهمة التى تساعد على تجديد مخزون الطاقة، مثل الكربوهيدرات والبروتين، الذى يتواجد فى البيض والزبادى والفاكهة والفول السودانى والشوفان، فهذا أفضل وسيلة لإمداد الجسم بالطاقة وفرصة للشعور بالشبع.

4- إذا كنت تمارس رياضة المشى: فيجب تناول الأطعمة التى تحتوى على بعض الفيتامينات والمعادن والألياف وتناول المنتجات منخفضة مثل اللبن منزوع الدسم والجبن، ومن الضرورى الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل الخضروات كالبروكلى والمشروم.


>- أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات