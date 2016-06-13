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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بشقة سكنية بأحد العقارات ببولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات، بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.


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