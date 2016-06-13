بالصور.. الدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق مصنع كتان سمنود بالغربية

دفعت قوات الحماية المدنية بزفتى وسمنود والمحلة بـ10 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق الذى شب بمصنع كتان ملك العبد البسيونى بعزبة ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية، واستعانت بعدد من السيارات الأخرى للمساعدة فى السيطرة على النيران، وأتت النيران على كمية كبيرة من محصول الكتان وعدد من الماكينات.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود، بنشوب حريق بمصنع كتان بعزبة ميت هاشم التابعة لمركز سمنود قرر على الفور إرسال سيارات المطافئ للسيطرة على النيران، وانتقل مساعد فرقة المحلة وسمنود والعقيد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود لمكان الحريق، ومتابعة عملية الإطفاء.

- حريق كبير بمصنع كتان بعزبة ميت هاشم مركز سمنود بالغربية