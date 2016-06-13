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فريق في الجول - مصطفى فتحي يختار أفضل 11 في الدوري ' +رمضان '

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فريق في الجول - مصطفى فتحي يختار أفضل 11 في الدوري ' +رمضان ' فريق في الجول - مصطفى فتحي يختار أفضل 11 في الدوري ' +رمضان '

يعرض FilGoal.com اختيارات مصطفى فتحي نجم الزمالك الشاب لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات مصطفى فتحي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار اللاعب الذي سجل هدفا جميلا في الفوز الأخير على اتحاد الشرطة لاعبين فقط من خارج الزمالك هما أكرم توفيق لاعب وسط إنبي ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي.

ويرى مصطفى فتحي أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب صاعد في الدوري المصري هذا الموسم، وزميله محمد كوفي هو أفضل لاعب أجنبي.

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