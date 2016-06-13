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القماش يؤكد من جديد لـ في الجول: لن ألعب ضد الأهلي في برج العرب

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القماش يؤكد من جديد لـ في الجول: لن ألعب ضد الأهلي في برج العرب القماش يؤكد من جديد لـ في الجول: لن ألعب ضد الأهلي في برج العرب

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي من جديد عدم مواجهته الأهلي في ملعب برج العرب وأن "برنامج الاستعداد للفريق لن يتغير".

وسيلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في مباراة سيكون صاحب الأرض فيها الدراويش بالجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة أرسل خطابا إلى الإسماعيلي بإقامة المباراة في ملعب برج العرب، بينما يتمسك الإسماعيلي بعدم خوض المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال خالد القماش لـFilGoal.com: "لن ألعب ضد الأهلي في ملعب برج العرب. أترك أمر الملعب للإدارة ولكنني أخبرتهم أنني لن ألعب في برج العرب".

وأضاف "برنامج الاستعداد الذي أعدته لخوض المباراة لن يتغير. الجميع سيكون بعيد عن أي أحداث تخص المباراة واللاعبين خارج تلك الأحداث".

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فيديو اليوم السابع