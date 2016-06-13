وكيله لـ كلام في الجون: برشلونة وريال مدريد وبايرن طلبوا رؤية رمضان صبحي في أوروبا أولا

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي الشاب إنه قام بتسويق لاعبه لكبار أندية أوروبا وبينها ريال مدريد وبرشلونة.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يتألق مع ناديه ومنتخب مصر الأول ومنتخب الشباب ويمتلك موهبة لفتت له الأنظار، حتى وصله عرضا من ستوك سيتي، وكان FilGoal.com قد انفرد من قبل بعرض النادي الإنجليزي. "طالع التفاصيل"

وأضاف نادر شوقي عبر برنامج "كلام في الجون" على إذاعة ميجا إف إم: "قمت بتسويق رمضان في كل أندية أوروبا، بداية من زينيت الروسي وحتي العمالقة الثلاثة برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ".

وأردف "هذه الأندية وبالذات العريقة منها ردت علينا بأنها تريد في البداية رؤية رمضان صبحي وهو يلعب مع فريق أوروبي بأحد الدوريات المميزة حتي تتأكد من أنه يستطيع التأقلم في اللعب بالقارة العجوز".

وأوضح أن مشروع احتراف رمضان صبحي في نادي ستوك سيتي هو مجرد خطوة البداية نحو صناعة نجم عالمي مصري ينتظره كبار أندية العالم، حسب قوله.