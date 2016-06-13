أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13/6/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>التحمل وقوة الصبر من أهم مميزاتك لكن غضبك جامح لا يفرق بين مكسب وخسارة، لذلك عليك أن تبتعد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية لأنها أول طريق المشكلات فى العمل، فالصبر على ما يدور حولك حتى يظهر فى وقته لابد أن يكون أسلوب حياتك فى الفترة القادمة، الأجواء العملية دائماً ممتلئة بالمتربصون لذلك كن أنت الأذكى و الأفضل.

على الصعيد العاطفى:


>الجاذبية والرومانسية والحس المرهف من أهم صفاتك التى تجذب لك الأشخاص، تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وتجد قبول عند معظمهم، طيبة قلبك من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، وتحتاج دائماً إلى كسر حاجز الخجل حتى تستطيع ان تعبر عن مشاعرك للناس، فرص كثيرة حولك لكن واحدة فقط أنت تبحث عنها منذ فترة طويلة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية خفيفة فى طريقها إليك فحاول ان تستعد لها بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالبرتقال والجوافة، بالإضافة إلى الفراولة التى تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة تتطلب منه الالتزام بالصمت وتجنب الحاديث مع أشخاص لا يثق بهم، حتى يتجنب التكهنات والأحاديث الجانبية التى تاخذ أكثر مما تعطى، وتجلب المشكلات كثيراً، والخجل فى الأمور العاطفية يتطلب منه وقفة شديدة وتخلى عن جزء منه حتى يصل إلى ما يريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى