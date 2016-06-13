برج الثور حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>اليوم ستتغير وجهة نظرك عن عملك، ستتخذ قرار مؤجل منذ فترة طويلة، وتحاول ان تحل مشكلات معقدة كانت سبباً فى متاعب مهنية كبيرة لك من قبل، انتظر حتى تتأكد أن الوقت مناسب حتى تتخذ القرارات الصائبة ولا تتعجل فى إصدار أحكام مطلقة حالياً. برج الثور على الصعيد العاطفى..

>توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كان له تأثير سلبى على صحتك وكذلك على عملك، ولكن اليوم سيتغير الأمر تماماً عما هو معتاد فى الفترة الأخيرة، وستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب. على الصعيد الصحى..

>تحتاج إلى قسط كبير من الراحة بعد فترة التوترات التى تشهدها ظروف العمل، المشوربات المهدئة ستكون رفيقك فى الفترة القادمة حتى لا تجد نفسك بين كثير من المشكلات الصحية التى تتفاقم يوماً بعد يوم. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية وتعرضه لكثير من الضغوط النفسية التى تتطلب منه ان يكون اكثر حكمة وهدوءاً، وبدء الاستقرار فى الناحية العاطفية بعد عدد من الخلافات مع الحبيب فى الفترة الماضية.

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شبكةعيونالإخبارية

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