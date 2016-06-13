برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>لمواليد برج العقرب عليك ان تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت .
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العقرب يعد شهر رمضان فرصة كبيرة استثمرها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عددا من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال وتتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا.