برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>لمواليد برج العقرب عليك ان تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك .>حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت .>لمواليد برج العقرب يعد شهر رمضان فرصة كبيرة استثمرها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عددا من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال وتتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا.