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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج العقرب عليك ان تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب يعد شهر رمضان فرصة كبيرة استثمرها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عددا من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال وتتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا.

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مصر 365

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