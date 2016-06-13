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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13/6/2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13/6/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13/6/2016

على الصعيد المهني:


>التعايش مع واقع العمل المتوتر الآن هو أفضل حل للخروج من الازمة الراهنة، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستخسر كل جهودك المبذولة سابقاً، المحيطين بك يعرفون نقاط ضعفك جيداً يحاولون أن يستغلوا اندفاعك فى الحديث لصالحهم حتى تظهر بشكل سىء أمام رؤسائك، وتجد نفسك المخطئ دون أن تجد اى مبرر لأخطائك هذه.

على الصعيد العاطفى:


>التمسك برأيك وعدم قبول النقد هما أسلوبك فى الحياه وتعتبر أن أبسط الامور تحدى، لذلك تجد صوبة بالغة فى التعامل مع شريك حياتك، العلاقات العاطفية بها كثير من التفاصيل التى لاتحتمل العناد أو التحدى فالعلاقة مشاعر وليست حرب لتقرر أن تكون المنتصر دائماً، المرونة فى التفكير تتواجد بنسبة قليلة جداً لديك لذلك حاول أن تفكر جيداً قبل أن تصدر قرارات مطلقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>التزامن بين التوترات التى يشهدها العمل هذه الفترة والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منه شىء طبيعى، التأثر النفسى والتفكير الكثير من أهم الأشياء التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى ساعات النوم الكافية وشرب المياه كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علامء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة بالرغم من عدم كونه طرف أساسى فيها إلا إنها تسبب ضغط كبير على أعصابه، و الصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.
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مصر 365

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