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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..
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أنت اليوم قادر على تحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه اليوم مناسب جداً للتركيز على هذه المهام التى كانت تتطلب منك العمل بشكل جيد، كما أن هناك وقت لتحقيق ما يريده مديرك منك، وهو ما سيكون له تأثير جيد على علاقتك به فلا تأجل العمل.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..


>التفاهم أصبح من الأشياء شبه المستحيلة بينك وبين شريك حياتك، الاستماع إليه هو الحل الأمثل للتخلص من كافة الأزمات التى نشأت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك كذلك أن تتعامل معه بطريقة أكثر احتراما من ذلك، فهو يرى أنك لا تهتم بعمله ولا بكل التفاصيل الخاصة به، وهو ما يزعجه كثيراً.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية هى الأفضل الآن، كما أنه من الممكن أن يكون لهذا تأثير فى الأيام المقبلة، حاول أن تتخلص من كافة الضغوط التى تتتعرض لها، كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض الضغوط بسبب عدم حصولك على إجازة طويلة خلال الأيام المقبلة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل، فقط عليك من الانفعالات المتهورة، وإصدار الأحكام السريعة لعى الأشخاص قبل أن تتأكد من طبيعتهم الخاصة، انتظر حتى تجد ما تبحث عنه ولا تربط نفسك بأفكار الآخرين.

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مصر 365

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