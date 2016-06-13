حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>حالة من الإحباط والطاقة السلبية تسيطر على تفكيرك هذه الفترة، والشعور بالركود الذهنى والحاجة إلى العزلة هى هدفك الوحيد حالياً، تحتاج إلى أجازة لفترة طويلة من العمل تعيد فيها ترتيب أولوياتك بعد أن أصبحت غير قادر على تحديد خطتك فى العمل التى لا يجب أن تتواجد إلا بدونها حتى تشعر بانجاز حقيقى.>الحزن والاكتئاب يسيطران عليك منذ فترة، لكنك تعيش الآن فى ذروة هذه الحالة الحاجة إلى تواجد الحبيب بجانبك تتسبب لك فى كثير من الحزن، تحاول أن تقاوم هذه الحالة كثيراً، لكن مشاعرك تخذلك وتجدها تفرض سطوتها عليك وعلى حالتك المزاجية، حاول أن تجلس مع الأصدقاء المقربين وتتحدث معهم حتى تزيل جزء من هذه المشاعر.>الراحة المبالغ فيها والهروب بالنوم، يصيب الجسد بحالة من الوخم والكسل وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالإرهاق والصداع المزمن، اخرج وذاهب إلى أماكن بها خضرة أو بحر وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة وتناول المياه بكميات كبيرة، ولا تنسى المشى ساعة يومياً.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يظل متقوقعاً على نفسه محتبساً داخل حالة الحزن المسيطرة عليه، ويشعر بالحاجة إلى العزلة وعدم القدرة على التعامل مع الأشخاص، ربما يكون السفر بصحبة الأصدقاء و ممارسة الرياضة حلولاً تساعده على الخروج من هذه الحالة، الفترة صعبة لكنها ستمر