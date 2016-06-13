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برج القوس حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 13 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..


>ربما تكون فى الفترة الأخيرة تشعر بالتقصير من جانب العمل، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء وقت أن تعود للعمل بشكل طبيبعى، لا تحاول تأنيب نفسك أكثر من ذلك، كما أن أوضاعك بشكل عام مستقرة

برج القوس على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أن الطرفين حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاءاً، والتفاصيل الرومانسية ستوطد من علاقتك بالحبيب فى الفترة القادمة فحاول أن تنتبه لها حتى تضمن الحفاظ على علاقتكما.

على الصعيد الصحى ..


>أوضاعك الصحية غير مستقرة، التواصل مع الطبيب والأخذ بمشورته سيكون ضرورياً فى الفترة القادمة، والاستغناء عن العادات الخاطئة مثل التدخين سيساعدك كثيراً على التخلص من كثير من المشكلات الصحية التى تهدد الرئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بعد تحسن علاقتك بشريك حياتك والتأكد أن هذه الفترة هى الأنسب لاتخاذ عدد من الخطوات الجادة التى تدعم علاقاتك بالحبيب.
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مصر 365

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