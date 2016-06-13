برج الحوت حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لمواليد برج الحوت ستشهد الفترة المقبلة ازدهار فى مجال العمل و ستكون محط تركيز من قبل كل من حولك ، لكن عليك ان تركز فى عملك بقدر كبير و تذل المزيد من الجهد .>حياة برج الحوت العاطفية مشتتة بنسبة كبيرة ، فعليك ان تكتفى بشريكك وتقارنه مع أى شخص آخر، حتى لا تدخل المشاكل لعلاقتكما و يتسرب اليها المزيد من التوتر.>لمواليد برج الحوت حالتك الصحى فى حاجة للاهتمام ، فمعاناتك المستمرة مع الالام القولون لن تتوقف إلا بإتباع نظام عذائى جيد.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان حياتك ستشهد العديد من التغيرات قريبا وهو ما يعود عليك بشكل إيجابى، فتتحسن حالتك المادية وتتخلص من الضغوط العصبية.