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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 13/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الحوت ستشهد الفترة المقبلة ازدهار فى مجال العمل و ستكون محط تركيز من قبل كل من حولك ، لكن عليك ان تركز فى عملك بقدر كبير و تذل المزيد من الجهد .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الحوت العاطفية مشتتة بنسبة كبيرة ، فعليك ان تكتفى بشريكك وتقارنه مع أى شخص آخر، حتى لا تدخل المشاكل لعلاقتكما و يتسرب اليها المزيد من التوتر.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت حالتك الصحى فى حاجة للاهتمام ، فمعاناتك المستمرة مع الالام القولون لن تتوقف إلا بإتباع نظام عذائى جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت ان حياتك ستشهد العديد من التغيرات قريبا وهو ما يعود عليك بشكل إيجابى، فتتحسن حالتك المادية وتتخلص من الضغوط العصبية.

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مصر 365

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