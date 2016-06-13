حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13/6/2016



>برج الميزان على الصعيد المهني:

>لديك بعد التحفظات على عدد من الزملاء فى العمل لكنك تتعامل معها إن خصت أصحاب الأفكار التى تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدر للراحة الفكرية ولذلك تحاول دائماً التواجد معهم فى سياق العمل، و تنتهى دائماً المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك دون أن تعبأ بكيفية فهمهم لها. على الصعيد العاطفي:

>تفضل دائماً الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائماً، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة و شكل العلاقة التى تناسب طباعك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، لكن هذه الفترة تعانى من كثير من الضغوط النفسية التى تفرض عليك حالة مزاجية سيئة نمعكس على علاقتك بالأصدقاء توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود الميزان التى تعرف كيف تتعامل مع ضغوط الحياه، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيط، والسفر والاستجمام هم طريقك لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

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