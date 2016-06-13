برج الجدى حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الجدى قد تشعر الفترة المقبلة براحة كبيرة خلال تواجدك فى العمل ، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الجدى العاطفية هذه الفترة تتميز بالهدوء الشديد ، فأنت وشريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية مضطربة لحد كبير و ذلك بسبب بذلك الكثير من المجهود منذ فترة طويلة ولا تأخذ فترة للراحة، فلا تتردد فى طلب اجازة قصيرة لتعود فى حال أفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان خلال الايام القليلة المقبلة ستصل علاقتك مع شريكك الى الكمال ، اما على الصعيد العائلى فانت فى حاجه لقضاء مزيد من الوقت معهم .