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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 13/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 13/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الجدى قد تشعر الفترة المقبلة براحة كبيرة خلال تواجدك فى العمل ، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الجدى العاطفية هذه الفترة تتميز بالهدوء الشديد ، فأنت وشريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجدى حالتك الصحية مضطربة لحد كبير و ذلك بسبب بذلك الكثير من المجهود منذ فترة طويلة ولا تأخذ فترة للراحة، فلا تتردد فى طلب اجازة قصيرة لتعود فى حال أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان خلال الايام القليلة المقبلة ستصل علاقتك مع شريكك الى الكمال ، اما على الصعيد العائلى فانت فى حاجه لقضاء مزيد من الوقت معهم .

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مصر 365

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