أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليونيسيف تندد بمقتل أطفال فى هجمات خلال الأيام الأخيرة فى سوريا

Google+ Print
اليونيسيف تندد بمقتل أطفال فى هجمات خلال الأيام الأخيرة فى سوريا اليونيسيف تندد بمقتل أطفال فى هجمات خلال الأيام الأخيرة فى سوريا
نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بمقتل عدد من الأطفال خلال الأيام الأخيرة فى سوريا، حيث أشارت إلى تقارير عن مقتل طفل واحد وجُرح العشرات يوم أمس فى تفجيرات قرب ضريح السيدة زينب جنوب دمشق.. كما قُتل خمس أطفال فى هجمات على سوق فى أدلب اليوم.

وقالت هناء سنجر، ممثل اليونيسف فى سوريا فى بيان صحفى اليوم الأحد إن هذا العنف يأتى ضمن إرتفاع الهجمات على المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة، التى راح ضحيتها عشرات الأطفال.

وتابعت "فى كل أنحاء سوريا، حين نلتقى بالأطفال، يروون قصص صادمة. إذ شهد الكثيرون منهم على درجات مروعة من العنف. وبات الأطفال مصابون بالصدمة النفسية. والبعض لا يستطيعون النوم. أولئك الذين يتمكنون من النوم تأتيهم الكوابيس. وفقد الكثير من الأطفال سمعهم نتيجة القصف المستمر. البعض يجهش بالبكاء. وبينما يرتجفون من الخوف، يقول الأطفال إنهم خائفون من القنابل والصواريخ. البعض فقدوا القدرة على التكلم. أينما كانوا، يعيش الأطفال فى خوف مستمر، لا يعلمون متى سيضرب الهجوم التالي".

وقالت مسؤولة يونيسيف "مثلهم مثل أطفال العالم أجمع، يستحق أطفال سوريا أن يكونوا الآن يجهزون لاستقبال العطلة الصيفية، بدل الفرار والاختباء من القنابل والرصاص".. مختتمة تصريحاتها بالقول "ماذا سنقول للأطفال فى كل أنحاء سوريا الذين يسألوننا مرة تلو الأخرى: " متى سينتهى كل هذا؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365