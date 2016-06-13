أخبار اليمن.. وزير الإدارة المحلية: 113 شهيدا يسقطون كل يوم على يد المليشيات

قال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمنى، إن هناك 113 شهيدا يسقطون يوميا على أيدى مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية ، منهم 8 أطفال.

وأضاف الوزير ، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى العاصمة المؤقتة (عدن) بمناسبة بدء توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة ، إن 21 مليون يمنى بحاجة ماسة للإغاثة العاجلة ، وسيتم توزيع 107 آلاف سلة غذائية للأسر المحتاجة فى كل المحافظات ، إضافة إلى 700 ألف وجبة جاهزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشار الى حجم الكارثة التى يمر بها الشعب اليمنى بسبب الحرب الهمجية التى قادتها الميليشيات ، وقال إن هذه الحرب خلفت أكثر من 6400 شهيد وأكثر من 31 ألف جريح منهم 1300 طفل ، وأن 14 مليون شخص بحاجة ماسة للإغاثة والرعاية الصحية العاجلة ، وأن 5ر3 مليون يمنى يعانون من سوء التغذية ، فضلا عن قرابة ثلاثة ملايين نازح.

وذكر وزير الإدارة المحلية أن الحرب تسببت فى حرمان مليونى طفل من التعليم وتدمير واغلاق ألف مدرسة ، مشيرا الى أن هناك 7500 مريض بالكلى وأكثر من 2600 مريض بحاجة لأدوية الكلى.

وأضاف أن إقليم عدن يعانى من انعدام شبه كامل للمشتقات النفطية بسبب سيطرة المليشيات الانقلابية على الأموال المركزية فى صنعاء وعدم صرف مستحقات شركة النفط والكهرباء ، وأشار الى أن هناك ألف منحة علاجية وعدت بها لعلاج جرحى الحرب فى مستشفيات السودان والهند.