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مقتل وإصابة 18 عراقيا فى انفجارين منفصلين ببغداد

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مقتل وإصابة 18 عراقيا فى انفجارين منفصلين ببغداد مقتل وإصابة 18 عراقيا فى انفجارين منفصلين ببغداد
قتل ثلاثة مدنيين عراقيين وأصيب 15 آخرون ، فى انفجارين منفصلين فى العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمنى تصريح مساء اليوم الأحد - إن مدنيين اثنين قتلا وجرح تسعة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى فى منطقة المدائن جنوبى بغداد ، مشيرا إلى أن مدنيا ثالثا قتل وأصيب ستة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة ثانية فى منطقة الاسكان غربى بغداد.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر ، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان ، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة ، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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