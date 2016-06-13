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توقيف أكثر من 100 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية بمدينة ترهونة الليبية

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توقيف أكثر من 100 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية بمدينة ترهونة الليبية توقيف أكثر من 100 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية بمدينة ترهونة الليبية
تمكن جهاز الدعم الأمنى بمدينة ترهونة الليبية، من القبض على أكثر من 100 مهاجر غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدى ترهونة، محمد سعيد ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن عدد المهاجرين الذين ألقى القبض عليهم تجاوز 100 مهاجر بين الرجال والنساء والأطفال.

وأضاف سعيد ، أن المهاجرين أحيلوا جميعهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بترهونة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الجهات المختصة.

وناشد سعيد الجهات المسئولة فى الدولة بدعم ومد يد العون لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة ترهونة؛ حتى يتمكنوا من الحد من ظاهرة تهريب البشر.

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مصر 365