تعرّفي الى مجموعة زهير مراد Resort 2014

بأنامل فنان محترف، رسم زهير مراد خطوط مجموعته الجديدة بما يتناسب مع إطلالة المرأة الراقية والأنثوية. واستطاع أن يقدم تشكيلة من الأزياء، اتسمت بقصاتها الناعمة واحتضنت الجسم بمنتهى الرقة والأناقة. وفي حين تزيّنت مجموعته السابقة Resort 2013 بالطبعات والألوان الزاهية، كان لهدوء الألوان حضوره في هذه المجموعة، حيث طغى اللونان الأبيض والبيج بشكل واضح، وكان للأسود لمسته الفخمة المعهودة في العرض، بالإضافة الى حضور خجول لألوان أخرى.

من مجموعة مراد Resort 2014 اخترنا لك بعض القطع، فما رأيك بها؟