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السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش

  • الصحة
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السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش

السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ   جرب الان طيلة الشهر الكريم شهر رمضان 2016 .


سحور رمضان 2016
المكونات

كوب مغلي بذور الشمر

3 ثمرات مشمش

نصف موزة

نصف ملعقة صغيرة بذور الكتان
التحضير

نمزج الكل في الخلاط و يشرب كوجبة سحور
توضيح

بذور الشمر تخرج الغازات المتمركزة في الكرش

بذور الكتان مشبعه و غنية بالدهون المشبعة و المفيدة و تمنع الاحساس بالجوع

المشمش و الموز #من الفواكه المنصوح بها لانها تمنع العطش لغناها بالبوتاسيوم .

يجب الالتزام بنظام السعرات و عدم تجاوز 1500 سعرة حرارية في اليوم .

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