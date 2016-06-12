السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش

السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش جرب الان طيلة الشهر الكريم شهر رمضان 2016 .



سحور رمضان 2016

المكونات

كوب مغلي بذور الشمر

3 ثمرات مشمش

نصف موزة

نصف ملعقة صغيرة بذور الكتان

التحضير

نمزج الكل في الخلاط و يشرب كوجبة سحور

توضيح

بذور الشمر تخرج الغازات المتمركزة في الكرش

بذور الكتان مشبعه و غنية بالدهون المشبعة و المفيدة و تمنع الاحساس بالجوع

المشمش و الموز #من الفواكه المنصوح بها لانها تمنع العطش لغناها بالبوتاسيوم .

يجب الالتزام بنظام السعرات و عدم تجاوز 1500 سعرة حرارية في اليوم .

شبكةعيونالإخبارية

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