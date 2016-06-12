السحور السحري يفقدك 5 كيلو و يبعد عنك الاحساس بالعطش و الجوع و يخلصك من انتفاخ الكرش جرب الان طيلة الشهر الكريم شهر رمضان 2016 .
سحور رمضان 2016
المكونات
كوب مغلي بذور الشمر
3 ثمرات مشمش
نصف موزة
نصف ملعقة صغيرة بذور الكتان
التحضير
نمزج الكل في الخلاط و يشرب كوجبة سحور
توضيح
بذور الشمر تخرج الغازات المتمركزة في الكرش
بذور الكتان مشبعه و غنية بالدهون المشبعة و المفيدة و تمنع الاحساس بالجوع
المشمش و الموز #من الفواكه المنصوح بها لانها تمنع العطش لغناها بالبوتاسيوم .
يجب الالتزام بنظام السعرات و عدم تجاوز 1500 سعرة حرارية في اليوم .إعلان - Ads إعلان - Ads