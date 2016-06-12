مشاجرات واعتداءات أمنية فى توزيع كراتين رمضان بقنا‎

شهد نزل شباب قنا، التابع لمديرية الشباب والرياضة، حدوث مشادات ومشادات بين المواطنين وبعضهم البعض، وقوات الأمن من ناحية أخرى، أثناء توزيع كراتين رمضان، والتى تضم مجموعة من المواد الغذائية، والتى منحتها دولة الإمارات لمصر لتوزيعها على الفقراء بالمحافظة، وذلك لعدم التزام المواطنين بالطابور اثناء توزيعها، ونتيجة للازدحام الكثيف.

وأشار عدد من المواطنين، إلى قيام بعض من أفراد قوات الأمن، المكلفة بتأمين، نزل الشباب أثناء توزيع كراتين رمضان، والتى تضم مجموعة من السلع الغذائية، والتعدى على المواطنين بالعصا، والألفاظ الخارجة بسبب الازدحام الشديد، وعدم إلتزام بعض من المواطنين بالطابور والدور المخصص لهم، مما تسبب ذلك فى صراخ بعض السيدات، وحدوث مشادات بين المواطنين، وافراد الشرطة.