صراع الصفقات - تقرير: بيانيتش يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

وصل لاعب وسط فريق روما ميراليم بيانيتش إلى مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس تمهيدا للانتقال إليه، حسب تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعب الوسط المميز يستعد لإجراء الفحوصات الطبية لنادي يوفنتوس الاثنين تمهيدا للانضمام الرسمي للسيدة العجوز.

بيانيتش نجم منتخب البوسنة قرر الرحيل عن صفوف روما والانضمام لنادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة انضمام بيانيتش لصفوف يوفنتوس تصل إلى 32 مليون يورو يحصل عليهم نادي روما.

ويسعى يوفنتوس لحسم الصفقة سريعا ليكون بيانيتش بديلا للنجم الفرنسي بول بوجبا المتوقع رحيله عن صفوف السيدة العجوز بعد الإنتهاء من مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2016.

جدير بالذكر أن بيانتش البالغ من العمر 26 عاما لعب الموسم الماضي مع روما 41 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 13 هدفا.

وكان بيانتش انضم لصفوف روما في عام 2011 قادما من نادي ليون الفرنسي.