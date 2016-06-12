ترامب يجدد مطالبتنه بحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة

جدد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مطالبته بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها مدينة أورلاندو الأمريكية على نادٍ للمثليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا والتي أسفرت عن مصرع 50 شخصًا.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد ساعات من وقوع هجوم على ملهى ليلي في أورلاندو إنه كان محقا بشأن “الإرهاب الأصولي الإسلامي”.

وبحسب رويترز أضاف رجل الأعمال في تغريدة على موقع تويتر “أقدر التهاني لي لأنني كنت محقا بشأن الإرهاب الأصولي الإسلامي.. لا أريد تهاني.. أريد شدة ويقظة.. ينبغي أن نكون أذكياء.”