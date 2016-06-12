ضبط 6 قطع أثرية بحوزة موظف بمصلحة الري في الوادي الجديد‎

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، مفتش مباحث مركزي الخارجة وباريس، يفيد بضبط قطع أثرية مخبأة في شونة زراعية، بمنطقة السبط البحري، بواحة الخارجة .

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة، مفادها حيازة موظف لقطع أثرية وإخفائها، داخل احدي الشون الزراعية، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أيمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث قسم الخارجة، وتمت مداهمة الشونة الزراعية ،بمنطقة السب البحري، وضبط 6 قطع أثرية والقبض علي صاحب الشونة (أ)، 42 سنة، موظف بمصلحة الري ،ومقيم مدينة الخارجة .

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 2779 جنح قسم شرطة الخارجة، لسنة 2016 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .