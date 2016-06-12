الأمير تشارلز يكرم ضابطاً مسلماً بوسام الإمبراطورية البريطانية

قلّد ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز Charles، الضابط المسلم في الجيش البريطاني نفيد محمد، وسام الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماته في الجيش وعمله على تمتين العلاقات بين القوات المسلحة البريطانية والأقليات في بريطانيا.

وقال النقيب نفيد محمد، الذي تم تكريمه في قصر باكينغهام الملكي وسط لندن: "إنه لشرف كبير لي أن يتم تقدير العمل الذي شاركت فيه على مر السنين. وأنا أتطلع إلى مواصلة ما دأبت على القيام به دائماً وهو تحسين صورة القوات المسلحة البريطانية في عيون مختلف المجتمعات في بريطانيا لا سيما المسلمين البريطانيين".

وقال الإمام عاصم حافظ مستشار الشؤون الإسلامية بوزارة الدفاع البريطانية والذي رافق النقيب محمد في الجيش والنشاطات المجتمعية: "أنا فخور جداً كون النقيب نفيد محمد يواصل الحفاظ على تطبيق أعلى المعايير بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية وأن يتم تقدير جهوده بهذا الخصوص."

وأضاف: "المسلمون في بريطانيا جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني.. قدم المسلمون تضحيات عدة في خدمة بريطانيا سواء خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية أو في وقتنا الحالي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل إن التكريم الملكي البريطاني لضابط مسلم في الجيش البريطاني يؤكد أن المسلمين البريطانيين جزء رئيسي من المجتمع البريطاني وأن حرية الاعتقاد جزء رئيسي من القيم البريطانية.