في استطلاع القراء بمسلسل "كلمة سر" في رأيك بالـ show : هل نجحت لطيفة بالتمثيل؟

في زاوية رأيك بالـ "show" اليومية يتواصل من خلالها "سيدتي نت" مع القراء طيلة شهر رمضان المبارك، للإطلاع على آرائهم بالأعمال التي يشاهدونها، على مختلف المحطات، إضاءة جديدة على عمل جديد، هو مسلسل "كلمة سر".

حول هذا العمل، رأى البعض في تعليقاتهم على موقع "سيدتي نت" ومواقع التواصل الاجتماعي الخاص به أنه عمل كامل متكامل بكافة عناصره، بينما اعتبر آخرون أنه يحظى بنسبة مشاهدة متدنية جداً. وفي المقابل، هناك من أثنى على تمثيل الفنانة لطيفة، بينما أكد آخرون أنها لا تصلح للتمثيل.

يشار إلى أن مسلسل "كلمة سر" من بطولة لطيفة وهشام سليم والفنان القدير حسن يوسف وريهام عبد الغفور وإيمي وأحمد صلاح حسني وليلى عز العرب وعمر حسن يوسف، والوجه الصاعد نادية أسامة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج أسامة السعيد، وإخراج سعد هنداوي.

فكيف جاءت تعليقات الجمهور حول مسلسل "كلمة سر"؟

-عبيدة ابراهيم العبيس من أبوظبي، اعتبرت أن مسلسل " كلمة سر" عمل متكامل، إجتماعي هادف وبمضمون جيد، وأوضحت قائلة "عرض هادف ورائع".

- خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، بدا متحمساً للعمل من كل جوانبه وكافة تفاصيله، ووجده المسلسل الأفضل والأجمل الذي يعرض في رمضان، وقال " أحلى مسلسل، أفضل مسلسل، والفنانة لطيفة أبدعت بدورها".

-ابراهيم زلط من الإمارات العربية المتحدة، عبّر عن إعجابه بالعمل في شكل عام، وقال"مسلسل "كلمة سرّ" أعجبني".

-عهود عمر عبدالرحمن من المملكة العربية السعودية، فوجئت بتجربة لطيفة كممثلة، ووجدتها جيدة، بعدما كانت تظن أنها بارعة في الغناء فقط، وعلّقت "مع انها ليس التجربة الأولى للطيفة في مجال التمثيل، ولكنها المرة الأولى التي أشاهدها كممثلة في مسلسل "كلمة سرّ". ولقد أعجبني تمثيلها كثيراً، مع أنني كنت أعتقد أنها تصلح للغناء فقط".

-هناء عبيد من المملكة العربية السعودية، علقت على تجربة لطيفة في مسلسل "كلمة سرّ" من منطلق أنها الاولى لها في مجال التمثيل على الشاشة الصغيرة ووصفتها بالجيدة، كذلك دورها فيه، إذ قالت" تجربة جديدة للفنانة لطيفة، وبداية موفقة لها في عالم التمثيل، ودورها جميل جداً".

-وجيه ياسرمحمد أبوعادي من مصر، إعتبر أن مسلسل " كلمة سرّ" عمل جيد، ولكنه لا يحظى بنسبة المشاهدة التي يستحقها، وأوضح " أنا أجد أنه لا ينال ما يستحقه على مستوى المشاهدة".

- هديل احمد من العراق ركزت على أداء لطيفة في المسلسل، ووصفتها بالفنانة الرائعة في كل عمل فني تقدمه، وعلقت "مسلسل "كلمة سر" رائع جداً، ولطيفة أبدعت فيه من كل النواحي، وهي فنانة تتفوق دائماً على نفسها في كل عمل تقدمه".

-مروة محمود محمد السيد من محافظة الدقهلية في مصر، إنتقدت المسلسل، رغم إعجابها به، وأشارت أنه ينقصه المزيد من التفاصيل والأحداث والممثلين، حيث أوضحت " المسلسل جميل، لكنه كان يحتاج الى أحداث بسيطة أكثر إيجابية وتفاصيل أكتر، كما عدد أكبر من الممثلين".

-دانية شقير من الامارات العربية المتحدة، أثنت على أداء موهبة لطيفة دون سواها من الممثلين المشاركين في مسلسل "كلمة سر" وقالت "لطيفة رائعة في هذا المسلسل، أحببت مشاهدتها على شاشة التلفزيون".

-أيمن من تونس، لم يخف اعجابه بإبنة بلده الفنانة لطيفة في التمثيل، إلى حد أنه شعر بالصدمة من موهبتها التمثيلية الكبيرة، كما أكد على جودة المسلسل قائلاً" مسلسل رائع ولطيفة شكلته مفاجأته، ولقد صدمتني موهبتها في التمثيل".

- إيمان حسين أحمد من الإمارت العربية المتحدة، عبرت عن إعجابها الكبير بمسلسل "كلمة سر"، وأشادت به وبقصته، وقالت " أعجبني جداً مسلسل "كلمة سر" كثيراً. قصته إجتماعية ويعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع".

- عزيزة اللطيفة، أكدت على جمال المسلسل وروعته، كما أثنت على بطلته الفنانة لطيفة، التي أجادت التمثيل بإحاس عالي جداً، وقالت " مسلسل تحفة ولطيفه تمثل بإحساس راقي ومتجدد".

- Sardasardinia وصفت مسلسل" كلمة سرّ" بـ الشيّق"، بحيث يتفاعل المشاهد مع أحداثه، مشيرة إلى أنه عمل جيد بقصته وممثليه وكل فريق العمل المشارك فيه، وأوضحت "عمل شيّق يجعلك تتعايش مع إحداثه نظرا للتكامل الذي يبرز بين الصورة الجيدة والأداء الرائع لكل الممثلين، بالإضافة إلى قوة السيناريو" وتابعت " أتمنى أن تتواصل أحداث المسلسل على هذا النحو حتى الحلقة الاخيرة. برافو لكل فريق العمل".

-محمد عصمت المجالي، أثنى على مسلسل "كلمة سرّ" وووجد فيه عملاً متكاملاً، وشدد على براعة الفنانة لطيفة في التمثيل، وقال "مسلسل قوي بكافة عناصره، وبصراحة لقد أبدعت لطيفة في التمثيل".

- bougueraamel بدا مستاء من أداء لطيفة في مسلسل "كلمة سرّ"، وعلق قائلاً " لا علاقة لها بالتمثيل".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "كلمة سر".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "أحمر".

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