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«غربة» نادين تحسين بيك يروي قصة الشباب السوري

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الخميس 09-06-2016 17:09

أنهت الفنانة نادين تحسين بيك، ثاني تجاربها الإخراجية في عالم السينما بفيلمها الذي يحمل عنوان «غربة»، تم تصوير الفيلم في شوارع دمشق منطقة باب شرق، وعن الفيلم قالت تحسين بيك: «الفيلم يروي قصة طيف واسع من الشباب السوريين الذين أصبحت الهجرة هاجسهم الأول، بعد أن انحسرت أحلامهم وطموحاتهم، ويناقش قضية معيشة في ظل الظروف السورية الراهنة، ووقوعه تحت خيار البقاء أو السفر، عبر قصة حبيبين يحلمان بالزواج في ظل هذه الأيام العصيبة، ويلعب بطولته كل من حلا رجب، يزن خليل، وجرجس جبارة.
«غربة» هو التعاون السينمائي الثاني الذي يجمع نادين ورامي بعد «روزنامة»، (الفيلم الذي حاز على عدة جوائز داخل سوريا وخارجها ضمن مشروع دعم سينما الشباب)، ورابع إنتاج المؤسسة العامة للسينما في مجال «الفيلم الروائي القصير الاحترافي» للعام الحالي.

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