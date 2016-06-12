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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: فرنسا تسعى لإيجاد شرعية دولية بديلة للأمم المتحدة

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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: فرنسا تسعى لإيجاد شرعية دولية بديلة للأمم المتحدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: فرنسا تسعى لإيجاد شرعية دولية بديلة للأمم المتحدة

كايد الغول

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، اليوم الأحد، إن فرنسا وصلت إلى يقين بأن الدور الأمريكي لا يمكن تجاوزه بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف الغول خلال حواره لبرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن مخرجات اجتماع باريس التشاوري أكدت ذلك، فضلاعن السلطة الأمريكية على فرنسا والدول الأوروبية، مشدداً على أن ما وصل إلى الإجتماع التشاوري أمر منطقي ينسجم مع جولات رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية إلى القدس المحتلة.

وأضاف الغول، أن فرنسا سعت إلى إرضاء أمريكا وإسرائيل إلى تطويع أفكارها لتلبية المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بحل الدولتين، أو قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي الإجتماع التشاوري يعد النقطة الأخطر فيه هو مسعي لإيجاد شرعية دولية بديلة للأمم المتحدة للتعامل مع الملف الفلسطيني، وتنطلق من محددات جديدة.

وأوضح الغول أن هذا الإجتماع سيتم الإستناد إليه فى القفز عن قرارات الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلسطينيين، وعودة المفاوضات دون أي التزامات إسرائيلية وبالتالي العودة لنقطة الصفر، وإعطاء إسرائيل فرصة لإستكمال مشروعها الاستيطاني.

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أونا

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