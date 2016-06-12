لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أفضل 7 أطعمة لتنشيط المخ

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى يجب أن يتناولها الطلاب لتعزيز وتنشيط مخهم، حسبما نشر مؤخرا بمجلة فوربس الأمريكية، وتشمل:
1. السالمون والسردين وعين الجمل: أطعمة غنية بالأوميجا-3، وهو حمض دهنى ضرورى للمخ، يعزز وظائفه ويحسن الدورة الدموية له، ويحسن قدرة طلاب الثانوية العامة على الاستذكار.
2. البروكلى والقرنبيط: أطعمة غنية بعنصر الكولين الذى يعزز الذكاء، كما تحتوى على تركيزات عالية من البوتاسيوم، وهو ضرورى لتعزيز وظائف الإدراك التى تشمل الذاكرة والتركيز والتفكير.
3. الكرفس: كشفت دراسة نشرت فى عام 2010 أن الكرفس يحتوى على تركيزات عالية من عنصر "Luteolin"، وهو ضرورى لعلاج النسيان والحد من التهابات المخ وتحسين قدراته.
4.الحمص: يحتوى على تركيزات عالية من الماغنسيوم، وهو يساهم فى تعزيز تواصل خلايا المخ معا وإمدادها بالقدر الكافى من الطاقة.
5.الكابوريا: من المأكولات البحرية اللذيذة، تحتوى على تركيزات عالية من الحمض الأمينى " phenylalanine" وهو ضرورى لتصنيع الموصل العصبى دوبامين، الذى يعمل كمنشط رائع للمخ، كما يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ب12"، وهو من أفضل العناصر الغذائية المعززة للقدرات العقلية.
6.الكارى: يحسن الذاكرة ويقاوم النسيان ويحد من التهابات المخ والخلايا العصبية، لذا يفضل إضافته لأغلب الأطعمة التى يتناولها طلبة الثانوية العامة.
7. الحنطة السوداء: تساهم فى تهدئة الطلاب وتعزيز مزاجهم، نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من الحمض الأمينى "تربتوفان"، كما أنها غنية بالماغنسيوم المهم لمخ الطلاب.
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