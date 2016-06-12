لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أفضل 7 أطعمة لتنشيط المخ

انطلق الأسبوع الماضى ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وسط جو من القلق والتوتر بين الطلبة إثر تسريب بعض الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعى، وإلغاء امتحان مادة الدين، ويمكن للطلاب أن يكونوا بمعزل عن هذه الأزمات كلها عبر التركيز فى المذاكرة وتناول الطعام الصحى والنوم بشكل كاف، واتباع العوامل الأخرى التى تساهم فى تحقيق النجاح والتفوق.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى يجب أن يتناولها الطلاب لتعزيز وتنشيط مخهم، حسبما نشر مؤخرا بمجلة فوربس الأمريكية، وتشمل:

1. السالمون والسردين وعين الجمل: أطعمة غنية بالأوميجا-3، وهو حمض دهنى ضرورى للمخ، يعزز وظائفه ويحسن الدورة الدموية له، ويحسن قدرة طلاب الثانوية العامة على الاستذكار.

2. البروكلى والقرنبيط: أطعمة غنية بعنصر الكولين الذى يعزز الذكاء، كما تحتوى على تركيزات عالية من البوتاسيوم، وهو ضرورى لتعزيز وظائف الإدراك التى تشمل الذاكرة والتركيز والتفكير.

3. الكرفس: كشفت دراسة نشرت فى عام 2010 أن الكرفس يحتوى على تركيزات عالية من عنصر "Luteolin"، وهو ضرورى لعلاج النسيان والحد من التهابات المخ وتحسين قدراته.

4.الحمص: يحتوى على تركيزات عالية من الماغنسيوم، وهو يساهم فى تعزيز تواصل خلايا المخ معا وإمدادها بالقدر الكافى من الطاقة.

5.الكابوريا: من المأكولات البحرية اللذيذة، تحتوى على تركيزات عالية من الحمض الأمينى " phenylalanine" وهو ضرورى لتصنيع الموصل العصبى دوبامين، الذى يعمل كمنشط رائع للمخ، كما يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ب12"، وهو من أفضل العناصر الغذائية المعززة للقدرات العقلية.

6.الكارى: يحسن الذاكرة ويقاوم النسيان ويحد من التهابات المخ والخلايا العصبية، لذا يفضل إضافته لأغلب الأطعمة التى يتناولها طلبة الثانوية العامة.

7. الحنطة السوداء: تساهم فى تهدئة الطلاب وتعزيز مزاجهم، نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من الحمض الأمينى "تربتوفان"، كما أنها غنية بالماغنسيوم المهم لمخ الطلاب.

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