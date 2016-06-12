محمد بن زايد وحاكم نيوزيلندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في قصر الشاطئ فخامة السير جيرميا ماتيباراي حاكم عام نيوزيلندا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بفخامة جيريمايا ماتاباراي متمنيا له التوفيق خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع حاكم عام نيوزيلندا علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها وتطويرها وذلك في اطار العلاقات الثنائية المتميزة وحرص قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي والعلمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا .

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وعدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.