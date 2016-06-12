هيلاري كلينتون: حادث ملهى أورلاندو إرهابي ويجب مضاعفة الجهود للدفاع عن أمريكا

وصفت المرشحة الديموقراطية المفترضة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كليتنون حادث اطلاق النار في ملهي ليلي بمدينة أورلاندو بأنه عمل ارهابي ، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية والإستخبارية تعمل بجد للكشف عن مزيد من المعلومات بشأن هذا الحادث.

ودعت هيلاري ـ في بيان أصدرته ، تعليقا على الحادث ـ الى ضرورة مضاعفة الجهود للدفاع عن الولايات المتحدة ضد التهديدات من الداخل والخارج.

وقالت إن هذا يتطلب الحاق الهزيمة بالتنظيمات الارهابية الدولية والعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانوا ، واحباط محاولاتهم لتجنيد عناصر جديدة سواء في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر ، وكذلك تعزيز الدفاعات الأمريكية.

وأضافت إنه يجب الوقوف ضد الترويع ودعم قيم المجتمع الأمريكي.

أ ش أ