4 خطوات لتنظيف أدوات مكياجك للمحافظة على بشرتك من الأمراض الجلدية

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى"netdoctor" أن هناك بعض الأشياء التى يجب أن تقوم بها عند استخدام أدوات المكياج، للحفاظ على البشرة وضمان الوقاية من المشاكل الجلدية وتشمل الآتى:

1-تنظيف فرشاة المكياج: فمن الضرورى تنظيف فرشاة المكياج يوميا، للحد من كمية البكتيريا التى تنتشر بشكل سريع إلى الوجه، لذا فمن الأفضل تنظيفها يوميا بشكل جيد.

2- استخدام الماء الدافئ فى تطهير أدوات المكياج، وإزالة الفطريات التى تؤدى إلى مشاكل فى البشرة، والحفاظ على تطهير البشرة والجلد بإزالة الشوائب من الجلد وتطهيره.

3- الاهتمام بتغيير "المسكرا" كل ثلاثة أشهر، لأنها تؤثر سلبا على صحة العين وقد ينتج عنها بعض الأمراض الجلدية أو الإصابة بالعمى، مضيفا أنه يجب الاستغناء عن أدوات المكياج التى يكون عمرها أكثر من عام مثل (كريم الأساس والبودرة)، لتجنب أى مشاكل خطيرة على العينين والبشرة.

4- يجب العلم بأن صلاحية أحمر الشفاه تتضمن 18 شهرا فقط، وظلال العيون مدتها 24 شهرا.

كما يحذر التقرير من عدم استخدام بعض الأشياء على البشرة كالمناديل المبللة (الوايبس)، لأنها لا تعمل بشكل جيد فى تنظيف البشرة، وتحتوى على مواد كيميائية ضارة، تسبب تهيج الجلد والشيخوخة المبكرة.

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